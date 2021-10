Snart åpnes grensene

Nyheter

Det melder helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding fredag.

Fra samme tidspunkt gjøres det en mindre endring for reisende som har plikt til å teste seg.

De reisende med testplikt skal som hovedregel teste seg på grensen. Hvis teststasjon på grensen eller teststasjon ikke er åpen, må man teste seg med antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon, senest 24 timer etter ankomst.

– Det vil fortsatt være et krav om å teste seg på grensen ved grenseoverganger hvor det finnes en teststasjon. Det vil for eksempel gjelde på alle flyplasser med utenrikstrafikk, over Svinesund og Storskog, står det i pressemeldingen.

Må være forberedt

De som ikke har et godkjent koronasertifikat, er i utgangspunktet testpliktige hvis de kommer fra land eller områder med karanteneplikt.

Kommunene i Norge må være forberedt på reisende som er pliktige til å teste seg innen et døgn etter ankomst. Dette er kommunene informert om i et brev fra Helsedirektoratet.

– Det vil komme mer informasjon om det praktiske rundt åpningen av grenseovergangene over helgen, melder departementet.

Regjeringen innfører fra 4. oktober krav om innreisekarantene fra Slovakia og tre regioner i Finland.