Andøy-født stortingspolitiker mener Senterpartiet ikke kan kompromisse om Andøya

Nyheter

Det er VG som skriver om stortingspolitikeren og hans sterke personlige tilknytting til de tre fanesakene for Nord-Norge for Senterpartiet.

Avisen skriver at Adelsten Iversen, som ble gjenvalgt som stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Finnmark valgkrets, er født og oppvokst på Andøya. Bevare Andøya flystasjon har sammen med oppløsning av Troms og Finnmark fylke og bevaring av lærerutdanningen på Nesna vært kampsakene for Senterpartiet under valgkampen i Nord-Norge. I tillegg til hans nevnte tilknytting til Andøya, har Adelsten Iversen tatt lærerutdanning på Nesna og han er bosatt i Finnmark som kjemper for å få tilbake status som eget fylke.

Helt vilt

Til VG uttaler han at han er glad for at finnmarkingene valgte han inn for en ny stortingsperiode.

– Jeg skal være et hår i suppa ganske lenge på disse tingene, sier han til VG.

Senterpartiet gikk hardt ut i valgkampen og ville ha de maritime overvåkingsflyene tilbake til Andøya flystasjon. Men den mulige regjeringspartneren, Arbeiderpartiet, har stemt for flytting til Evenes i Stortinget tidligere, nemlig i 2016.

Han beskriver at han synes det er helt vilt at det er blitt som det er blitt. To milliarder kroner er brukt til nå på flyttingen.

– Vi er nødt til å stoppe dette og få det tilbake, sier han, men legger også til at Arbeiderpartiet er på en annen linje.

VG spør den Andøy-fødte finnmarkspolitikeren om dette er så viktig for partiet at det er noe de ikke kan kompromisse på.

Adelsten Iversen svarer at det er en del ting som er viktig, og at Andøya, sammen med Nesna og oppløsning av Tromsø og Finnmark, er de viktigste sakene for hans parti i Nord-Norge.

– Slik jeg ser det, ville det nok være vanskelig for Sp å måtte kompromisse på disse sakene. Må det inngås kompromiss, må det være gode kompromiss som gjør at alle kan leve med det, uttaler han.

Nord-Norge-minister

Avisen skriver også at partileder Trygve Slagsvold Vedum under valgkampen lovte at lærerutdanningen ved Høgskolen i Nesna skulle gjenreises, etter at Universitet Nord hadde besluttet den nedlagt. Uttalelsen kom til Rana Blad.

– Det er ikke bare i den saken, men i mange saker Senterpartiet må levere i forhandlinger, uttaler Adelsten Iversen, som også legger til at han tror Senterpartiet er håpet for mange i nord.

Han ønsker en egen Nord-Norge-minister for å kunne sette søkelyset mot Nord-Norge. Til VG forteller han at en slik minister må ha kraft og penger, slik at en unngår at det blir som dagens distriktsminister, noe Adelsten Iversen mener ikke har fungert.

– Vi skal lage arbeid og har et land fullt av ressurser. Nord-Norge har mye ressurser. Vi må utnytte det, påpeker han overfor VG.