Covid-utbrudd hos Primex

Nyheter

Det opplyser selskapet selv i en pressemelding.

Selskapet skriver at flere av smittetilfellene som de siste dagene er registrert i Øksnes, er ansatt ved Primex. Ifølge VGs siste oversikt er det 16 pågående sykdomstilfeller av covid-19 i Øksnes.

Selskapet bekrefter at sju personer har testet positivt for sykdommen, og at de frykter de kommer til å komme flere positive tester i dagene som kommer.

- Alle som har smitte er isolert, noen er nokså syke, ingen er innlagt på sykehus, melder Primex.

- Vi ivaretar våre ansatte etter beste evne. Flere av de som nå er smittet er vaksinert i sine respektive hjemland i sommer, opplyses det. .