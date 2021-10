Rykket ut til brann i fiskekar

Nyheter

VOL for bekreftet fra 110-sentralen i Nordland at brannvesenet på Sortland har rykket ut til en brann i det som beskrives som noen kar i Havnegata.

Også politiet har rykket ut til brannen. I en twittermelding beskriver politiet at det var en brann som startet i et fiskekar. Nødetatene kom til stedet rundt 12.20 og brannvesenet startet med slukkearbeidet.

Terje Øverdal, vaktkommandør ved 110-sentralen, opplyser til VOL at det var noen produkter i et kar som hadde tatt fyr, men at de ansatte ved stedet hadde oppdaget brannen og startet med slukkingen.

– Brannen var under kontroll da vi kom til stedet. Vi sørget for å etterslukke den fullstendig, sier han.

Ingen personer ble skadet i brannen, meldes det.