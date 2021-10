NHO vil ruste opp tre vegstrekninger i Vesterålen

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i Nordland mener at veien mellom Sortland og Risøyhamn er for dårlig. Det gjelder også to andre veistrekninge i regionen. Derfor ber de Nordland fylkeskommune prioritere veistrekningene i forbindelse med gjennomgang av den regionale transportplanen for Nordland.