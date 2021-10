Nyheter

Det melder konferansen, som avholdes 21. oktober, i en pressemelding.

Involverer publikum

Modig har doktorgrad i effektiv kommunikasjon, og er ifølge pressemeldingen en svært ettertraktet foredragsholder, forfatter og forsker ved Handelshøyskolen i Stockholm. I 2018 ble han kåret til årets lærer.

Han siste bok, «Bang for Buck», ble Årets Markedsføringsbok i 2017 i Sverige.

På PLOG skal han holde foredrag og kjøre kreativ workshop om regional markedsføring.

– Dette blir noe helt nytt i konferansesammenheng. Erik kommer til å involvere publikum via sine mobiler. Det blir spennende og litt interaktivt, sier Stein Inge Pedersen i Plogkonferansen.

I pressemeldingen skrives det at for å nå ut i verden med markedsføring og kommunikasjon kreves det utholdenhet.



– I forelesningen går Erik gjennom hvordan man markedsfører en region og hvilke muligheter som finnes for å få flere til å ville bosette seg, jobbe og besøke plassen. I tillegg til forelesningen holdes det en kreativ workshop hvor deltakerne jobber frem over 100 slagord for regionen. Dette skal bli til inspirasjonsmateriell som igjen kan lede til videre effektiv markedsføring av regionen, meldes det.

– Inspirerende og motiverende

I tillegg til Modig, kommer Hannes Sørvaag. I tillegg til å holde foredraget sitt «Følg Drømmen», skal hun på kveldstid underholde med sin sangstemme.

– I foredraget sitt snakker hun om det å våge å gå for det en drømmer om. Hun skal også innom ulike utfordringer hun har hatt, mental trening, om å være på lag med seg selv, oppturer og nedturer. Det er et inspirerende og motiverende foredrag, med spennende og artige historier fra musikkbransjen og livet som låtskriver, står det i pressemeldingen.

Sørvaag har en lang musikkarriere bak seg, med deltakelse og bidrag til både Melodi Grand Prix og Eurovision.

– Hanne har vært i bransjen lenge og skrevet låter for en rekke artister både her hjemme og internasjonalt. Hun er jordnær og raus, og veldig flink til å få kontakt med publikum. Vi gleder oss stort til hun skal innta scenen ikke én gang, men to ganger på PLOG, avslutter Pedersen.