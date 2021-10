Støre i gang med å forme mannskapet

Nyheter





– Nå jobber vi med å få regjeringsplattformen helt ferdig på trykk. Så kan vi gå til neste skritt, som er å sette sammen lag. Det skjer i en samtale både innad i hvert parti og mellom partiene. Så det er vi i gang med, sier Støre til NTB.

Han forteller at han ikke har begynt å ringe rundt til folk ennå for å tilby dem statsrådsposter.

– Men vi tenker, kvalitetssikrer, sjekker og dobbeltsjekker, sier Støre.

– Det er en stor og viktig jobb å velge riktig mannskap til en så krevende jobb som dette er.

Flere hensyn må veies

I et intervju med NRK tidligere lørdag utdypet Ap-lederen om hvordan statsrådsfordelingen diskuteres mellom Ap og Sp:

– Jeg er opptatt av at det laget jeg kommer med, ser godt ut fra Sps side, og det de kommer med, ser bra ut fra vår side. For vi skal være ett lag, og det har vi pratet en god del om. Nå går vi inn i den fasen der vi skal prøve å lande det på en god måte.

Til NTB sier Støre at det er en rekke hensyn som må tas, deriblant både geografiske hensyn og ønsket om å bygge opp neste generasjon politikere.

Samtidig er det en mindretallsregjering som nå tiltrer. Det betyr at de to partiene må sikre at de har et sterkt lag også i Stortinget.

– Det må også tenkes igjennom, bekrefter Støre.

– Det bør alltid være dyktige og erfarne folk i Stortinget, og det skal vi forsikre oss om nå også, sier han.

Tiltrer torsdag

Selv om Arbeiderpartiet og Senterpartiet har forhandlet ferdig de politiske spørsmålene, vil det gå noen dager før regjeringen overtar.

Det første som skjer, er den høytidelige åpningen av Stortinget mandag.

Dagen etter vil den avtroppende regjeringen legge fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Etter framleggelsen er det ventet at statsminister Erna Solberg (H) offisielt vil meddele sin avgang.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil så presentere den nye regjeringsplattformen onsdag, før den nye regjeringen til slutt tiltrer torsdag.