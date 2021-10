Forsinkelser og kanselleringer for Widerøe i helgen

Nyheter

Det er NRK som melder om problemene flyselskapet Widerøe har slitt med gjennom hele helgen.

I løpet av de siste dagene har det vært flere forsinkelser og kanselleringer, som har fått konsekvenser for reisende med selskapet. Til NRK opplyser selskapet at en av årsakene er manglende flydeler som følge av pandemien. . Kommunikasjonssjef Catharina Solli uttaler til NRK at det har skapt problemer for mange reisene og at Widerøe beklager og er lei seg for problemene det har medført.

En del av landet har hatt siste del av sin høstferie, mens en annen del av landet har startet på sin høstferie. Dette har også spilt inn. Selskapet måtte sette to fly på bakken med tekniske problemer fredag, som bidro til at ting i alle fall ikke ble bedre for de reisende.

Solli forklarer at selskapet sliter med ettervirkningene av koronapandemien. Å få tak i flydeler er vanskeligere nå enn det er i en normalsituasjon.

– Det er lengre leveringstid på flydeler, som igjen gjør at det lengre tid enn vanlig å få fly som er til teknisk tilsyn i rute igjen, opplyser Solli.

Ifølge NRKs oversikt er det mest på Vestlandet at de største forsinkelsene har vært.