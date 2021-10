Skal bruke mer på fylkesvei

Nyheter





I en pressemelding fra Nordland fylkeskommune trekker nemlig fylkesrådslederen frem at posisjonen i dagens fylkesråd har gått til valg på mer pengebruk til fylkesvegene. Det er et løfte som Norvoll akter å holde. – Vi bruker nå 150 millioner ekstra på vedlikehold av fylkesvegene hvert år. Vi skal løfte vegsatsingen enda høyere de neste årene, slår Norvoll fast i pressemeldingen. Kostra-rapporten fra Statistisk Sentralbyrå er utgangspunktet for meldingen som fylkeskommunen har sendt ut. Den viser at Nordland ligger høyere i forbruk enn gjennomsnittet, men at rapporten også viser at det er rom for å bruke enda mer. Innsparingspotensial Rapporten kommer også med budskap om at Nordland kan ha et innsparingspotensial når det gjelder utdanning og tannhelse på over 300 millioner kroner. Norvoll peker i meldingen på at dette har en sammenheng med at de har vært tydelige på prioriteringene innen videregående skoler, der Nordland har en desentralisert struktur. – Rapporten er et signal om at mye fortsatt må endres, mener Norvoll. Han forteller at de har valgt å ha 28 skolesteder for videregående opplæring. Dette begrunnet med at det skal sikre et skoletilbud som er nærmest mulig innbyggerne. – Det samme gjelder tannklinikkene. Det er en prioritering som harmonerer godt med det flertallet i fylkestinget står for, uttaler fylkesrådslederen. Samtidig trekker han også frem kostnadene med å administrere tjenestene må ned. Et av de største problemene er iføkge Norvoll at elevtallet i videregående skole synker veldig, som gjør at inntektene også synker. – Når vi ikke endrer skolestrukturen, må vi kompensere med andre tiltak, er budskapet fra Norvoll. Omstilling Nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, opplyser at tallet på ansatte er redusert med seks prosent fra 2018 til 2021. Nordland fylkeskommune skriver at på andre områder enn kollektivtrafikk, har fylkeskommunenes innsparingspotensial gått ned med 117 millioner siden 2019. – Vi satte også i gang flere omstillingsprosjekter som skal kutte ned på utgiftene. Nye kommer. Det er vi nødt til, slår Eggesvik fast. Han forteller at noe av det som jobbes med, er bedre innkjøps- og driftsavtaler, og at alle omstillingsprosjektene ikke kan tas samtidig. Han er derfor optimistisk med tanke på fremtiden. Men han ser også at det kan være tøft å stå i for innbyggere og ansatte. – Nå mangler vi bare litt flere barn og tilflyttere, så vil det gå enda bedre med fylket vårt, sier han.