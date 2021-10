Medier: Enoksen blir forsvarsminister

Nyheter

Det er VG som kommer med opplysningene. De siterer på sin side High North News som sin kilde til informasjonen om at Enoksen er klar for politisk comeback.

Til VG, som traff Enoksen på Gardermoen flyplass onsdag, vil ikke politikerveteranen bekrefte at han blir ny statsråd. Han uttaler at han ofte er i Oslo, og er i Oslo for andre gang denne uken på spørsmål fra avisen om hva han gjør i Oslo.

Odd Roger Enoksen er i dag øverste leder for Andøya Space. Han fylte nylig 67 år og har vært nevnt som en joker når posisjoner i den nye regjeringen til Jonas Gahr Støre skal fordeles.

Enoksen har tidligere vært statsråd i to forskjellige regjeringer. Han var kommunalminister fra mars 1999 til mars 2000 i Kjell Magne Bondeviks første regjering. Deretter var han olje- og energiminister i Jens Stoltenbergs første regjering, fra oktober 2005 til september 2007.

Hans satt også 12 år på Stortinget for Senterpartiet. Fra 1999 til 2003 var han leder av Senterpartiet.