Skilsmisse-jubel i Troms og Finnmark

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) sier til NRK at de allerede hadde forutsett dette og at de er godt forberedt.

– Jeg ser fram til dette arbeidet. Jeg føler vi har de fleste med oss, sier han, og kaller enigheten mellom Ap og Sp «fantastisk».

Også SV har vært tydelige på at de ønsker reversering av sammenslåingen.

Ap og Sp er også enige om å sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det, står det i Hurdalsplattformen.

Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

De to regjeringspartiene er også enige om å endre kommunenes og fylkenes inntektssystem, blant annet for å fjerne elementer som gjør det mindre gunstig for kommuner å droppe sammenslåing.

– Det lokale demokratiet må utvikles gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil vurdere å overføre statsforvalternes oppgaver som ikke omhandler tilsyn, kontroll eller klage, til fylkeskommunene. Jordvern skal være unntatt, skriver partiene.