Venter hard influensasesong

Nyheter

Kommuneoverlegen i Sortland, Mette Røkenes, opplyser i en pressemelding at det de to siste årene har vært lite influensa lokalt, men at dette har sammenheng med koronarestriksjonene og smitteverntiltakene.

Men ettersom samfunnet har åpnet opp, tror hun på det hun beskriver som en ganske hard influensasesong denne vinteren.

– Virusene endrer seg stadig og det er svært liten motstand mot årets influensavirus i befolkningen, uttaler hun.

– Tok du influensavaksine i fjor, må du derfor også ta vaksine i år for å oppnå beskyttelse, legger hun til.

Hun trekker også frem at det er mange virus i omløp som kan gi symptomer knyttet til luftveiene, i tillegg til feber og redusert allmenntilstand.

– Med influensavaksine er en i alle fall beskyttet mot influensa, sier hun.

Hun ber de som er i risikogruppene om å kontakte 95264105 for å bestille time til vaksinering. Røkenes opplyser om at det er mange ledige timer i neste uke. Hun opplyser også om at koronavaksinen ikke beskytter mot influensa.