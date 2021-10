– Glad for at usikkerheten er ryddet av veien

Nyheter

– Vi er glad og lettet for at usikkerheten som ha vært er ryddet av veien, men det forandrer ikke noe vesentlig her i Evenes. Vi har jobbet med dette i fem år under usikkerhet, men er glad for at overvåkingsflyene skal være her på Evenes.

Det sier ordfører Terje Bartholsen fra Arbeiderpartiet i Evenes kommune, som nå med hundre prosent sikkerhet vet at basen for nye overvåkingsfly endelig og permanent er flyttet fra Andøya til Evenes.

Det ble onsdag konstatert gjennom regjeringsplattformen som er inngått mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Ingen kamp

– Jeg ønsker å understreke at vi ikke har sett på dette som en kamp mellom Evenes og Andøya, verken som kommune, lokalsamfunn og eller mellom regioner, sier Bartholsen.

– For oss er flyttingen av overvåkingsflyene en militær strategisk vurdering og det Stortinget vedtok for fem år siden, uavhengig av hva Evenes og Andøya måtte mene om spørsmålet.

– Hva har Evenes kommune så langt fått ut av å være vert for en ny militær flybase som både skal være framskutt kampflybase og fast flystasjon for landets nye overvåkingsfly?

– Foreløpig lite konkret, men vi som kommune har høy prioritet når det gjelder oppstart av boligbygging i kommunen vår. Vi forventer en økning i antall innbyggere som resultat av basen og næringsetableringer, geografi og sentral beliggenhet.

Hålogalandsveien

Han mener at et viktig poeng, som også andre regioner får nytte av, er vedtaket om å bygge Hålogalandsveien.

– Avstanden til områdene rundt oss krymper, og vi opplever stor interesse for næringsetableringer. Samtidig er vi utålmodige i forhold til å få fart på sakene, og komme gang med boligbyggingen.

Ordføreren i Evenes har et håp om å øke innbyggertallet fra 1.300 til 1.800, til samme nivå som kommunen hadde for 30 år siden.

– Nå har vi bygget ut kapasitet innen skole og barnehage, men må få opp farta på boligbyggingen. Antall innbyggere har faktisk gått litt tilbake de senere år, og vi har et stabilt lavt innbyggertall. Det er en situasjon som ikke kan vare, for å kunne ivareta gode kommunale tjenester både for nye og gamle innbyggere.

Doblet kapasitet

Han viser til at kommunen nå åpner en ny skole som har dobbelt så stor kapasitet i forhold til det som er behovet akkurat nå.

– Vi har brukt halvannet kommunebudsjett på denne satsingen, inklusive flerbrukshall, og vi kan ta imot dobbelt så mange elever som vi har i dag. Det viktigste med denne satsingen er å legge til rette for økt boligbygging.

Han viser til at nytt personell på Evenes militære flystasjon vil flytte inn i nye boliger neste høst.

– Nå er målet å betjene kommunens lån til investeringer og det som følger med flere innbyggere og større økonomi. Vi satser hardt på framtida. og kalkulerer med økende innbyggertall, sier Evenes-ordføreren til VOL.

170 forsvarsansatte

– Hvor mange nye forsvarsansatte kommer til bosette seg i kommunen?

– For øyeblikket pendler cirka 20 prosent av de 170 forsvarsansatte som nå jobber på Evenes flystasjon. Antall ansatte vil øke, og når vi får en del flere teknikere knyttet til nedleggelsen av den militære flyplassen i Bodø til nyttår, får vi en litt større andel pendlere. Mange har en alder som gjør at de ikke tar seg med familie. Samtidig opplever vi at interessen for å ta med seg familien er stor når det rekrutteres i Forsvaret. Boliger, kollektivtransport og ny skole har gitt et viktig bidrar til dette, sier ordfører Terje Bartholsen (Ap) i Evenes kommune til VOL.

Bartholdsen har tidligere jobbet med kommunikasjon i Forsvarsbygg. Han erfarer at Forsvaret ønsker minst mulig andel pendlere og at Forsvaret ønsker å bygge samfunn rundt seg. Det har også en forsvarsmessig side knyttet til beredskap, og et løfte fra Forsvarsdepartementet som kommunen vil følge opp.

– Alle som ønsker å undersøke mulighetene her i Evenes er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, også med ordfører, sier Bartholsen, som for øvrig ikke vet hvor mange andværinger som har fulgt med på lasset fra tidligere Andøya flystasjon til Evenes flystasjon.