Bekreftet: Enoksen blir forsvarsminister

Nyheter

Både VG og High North News meldte onsdag at Odd Roger Enoksen var klar for politisk comeback.

På en pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre torsdag formiddag, bekreftet Gahr Støre at 67-åringen, som nå er direktør ved Andøya Space, blir hans nye forsvarsminister.

– Han er bunnsolid og pålitelig og har de beste forutsetninger for å lykkes. Forsvarspolitikken er viktig for oss og særlig i nord, sa Gahr Støre om Enoksen under presentasjonen.

Det er to fra Nordland i den nye regjeringen og tre fra Nord-Norge. Bjørnar Skjæran blir ny fiskeriminister, mens Sandra Borch fra Lavangen/Tromsø blir ny landbruks- og matminister.





Her er den nye regjeringen:

Statsminister: Jonas Gahr Støre (61), Oslo (Ap)

Statsråder

Finansminister: Trygve Magnus Slagsvold Vedum (42), Ilseng (Sp)

Arbeids- og inkluderingsminister: Hadia Tajik (38), Oslo (Ap)

Forsknings- og høyere utdanningsminister: Ola Borten Moe (45), Leinstrand (Sp)

Fiskeri- og havminister: Bjørnar Skjæran (55), Stokkvågen (Ap)

Utviklingsminister: Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (47), Ytre Enebakk (Sp)

Klima- og miljøvernminister: Espen Barth Eide (57), Oslo (Ap)

Barne- og familieminister: Kjersti Toppe (54), Morvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister: Bjørn Aril Gram (49), Steinkjer (Sp)

Samferdselsminister: Jon-Ivar Nygård (48), Fredrikstad (Ap)

Olje- og energiminister: Marte Mjøs Persen (46), Nesttun (Ap)

Kultur- og likestillingsminister: Anette Trettebergstuen (40), Hamar (Ap)

Næringsminister: Jan Christian Vestre (35), Oslo (Ap)

Kunnskapsminister: Tonje Brenna (33), Jessheim (Ap)

Justisminister: Emilie Enger Mehl (28), Elverum (Sp)

Forsvarsminister: Odd Roger Enoksen (67), Dverberg (Sp)

Helse- og omsorgsminister: Ingvild Kjerkol (46), Stjørdal (Ap)

Landbruks- og matminister: Sandra Borch (33), Tromsø (Sp)

Utenriksminister: Anniken Scharning Huitfeldt (51), Jessheim (Ap)