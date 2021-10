Lar seg ikke stoppe av kompensasjons-nei

Nyheter

I regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, heter det at de ikke vil gi kompensasjon til kommuner som velger å sette ned formuesskatten. Det var E24 som meldte dette først.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, sier til E24 at han lever godt med den nye regjeringens vedtak.

Etter at Bø kuttet den kommunale andelen av formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent, fikk kommunen lovnad fra Solberg-regjeringen om at de skulle dekke tap på mer enn fem millioner kroner av bortfalte skatteinntekter.

– Det hadde vært mye verre om kommunene ikke hadde fått differensiere, uttaler Pedersen til nettstedet, og nevner samtidig at han ikke er verken skuffet eller overrasket over den nye regjeringens standpunkt.

Til E24 forteller han også at Bø kommune vil fortsette med prosjektet, og at det ikke er noen plan om å snu. Pedersen har tidligere uttalt at Bø kommune har et perspektiv på to til tre år for å se effekten av kuttet. Det gjentar han også denne gangen.

– Kuttet handler om å tiltrekke aktivitet, kapital og privat næringsliv som kan skape arbeidsplasser, sier han.

NRK har gjennom Kommunenes Sentralforbund gjort undersøkelser som sier at Bø kan tape ti millioner på skattestuntet. Pedersen vet ikke hva den nye regjeringens nei vil ha å si for Bø økonomisk, men han uttaler at det basert på tallene slik de ser ut, er noe Bø skal klare.

