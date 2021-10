Trollfjord klar for eldrift av ferga

Nyheter

– Vi vil kunne forsyne via mindre utbygginger på Melbu og Fiskebøl i Trollfjord Nett sitt distribusjonsnett, sier administrerende direktør Barry E. Larsen i Trollfjord AS.

Trollfjord Nett i Hadsel bygge ut nettet og stå klar med strøm til lading på Melbu og Fiskebøl, dersom Nordland fylkeskommune krever el-ferge over Hadselfjorden fra 1. januar 2024.

Larsen understreker at Statnett sin kabel over Hadselfjorden, som skal legges på sjøbunnen sommeren 2022, ikke har noe med en slik utbygging å gjøre.

El-drift skal vurderes over Hadselfjorden Når Nordland fylkeskommune skal inngå ny avtale om fergedrift over Hadselfjorden, vil el-drift være en av de aktuelle mulighetene på sambandet.

Det er Nordland fylkeskommune som, i sin kommende anbudsrunde, vil konkretisere om det skal satses på el-ferge over Hadselsfjorden, eller annen utslippsfri drift av fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl.

Dersom det skal satses på el-ferge, vil det kreve ladestasjoner på begge sider av fjorden.

Batteribank og direkte lading

DNV-GL laget i 2017 en utredning om null- og lavutslippstiltak for 21 fergesamband i Nordland.

Fergestrekningen over Hadselfjorden er rundt 8,2 kilometer lang. Overfartstiden er på 25 minutter når hastigheten er 12 knop. Ifølge DVN-GL-rapporten er effektbehovet for strømforsyning ved Melbu fergekai og Fiskebøl fergekai beregnet til 457 kWh på begge stedene.

– Ved Melbu kai kreves omtrent 300 meter med ny høyspentkabel og ny nettstasjon. Dette vil muliggjøre lading av batteribank og direktelading ved liggetider over 10 minutter, heter det i rapporten.

Rapporten sier samtidig at det ved Fiskebøl kai kun er aktuelt med lading via batteribank ved helelektrisk drift. Dette krever omtrent 300 meter med ny høyspentkabel og ny nettstasjon, ifølge rapporten.

Dette koster utbygging

Direkte lading av fergen fra nettet vil medføre en kostnad til oppgradering av nettet på rundt 1,4 millioner kroner på Melbu, og vil gi 10 minutters ladetid.

Samtidig sier rapporten, basert på innspill fra Trollfjord Nett, at det vil bli svært kostbart å oppgradere nettet for direktelading på Fiskebøl. DNV-GL forutsetter derfor lading med batteribank på Fiskebøl kai.

I tillegg til oppgradering av nettet, vil det komme en kostnad på 6,9 millioner kroner til etablering av batteribank på begge sidene av fjorden. Batteribank og nettoppdragering er til sammen beregnet til 8,3 millioner kroner ved begge fergekaiene.

Rapporten fra 2017 beregnet gjennomsnittlig nettleie dersom det lades via batteribank, til 22 øre per kilowattime. Med et forbruk på 457 kilowattimer per lading, beløper nettleien seg til en hundrelapp per gang.

Med 7.904 overfarter per år, vil nettleien ut fra opplysningene i 2017-rapporten dermed komme nærmere 800.000 kroner per år. Det har siden rapporten ble skrevet, vært endringer i både strømpriser og nettleie. Strømpriser er ikke behandlet i rapporten.

Reduserte drivstoffkostnader

Helektrisk drift og plug-in-hybrid vil redusere drivstoffkostnadene med mellom 2,2 til 2,7 millioner kroner per år, ifølge rapporten.

For biodieselhybtrid reduseres drivstoffkostnadene med 900.000 kroner, mens for biodiesel vil kostnadene til drivstoff øke med 5,7 millioner kroner. Det går for øvrig fram at såkalt «retrofit», det vil si ombygging av eksisterende ferger, gir gjennomgående bedre økonomi enn nybygg.

I praksis betyr dette at en gammel ferge som bygges om til helelektrisk drift, i en kontraktsperiode kan koste 37 millioner kroner. Et nybygg med helelektrisk drift, vil koste 107 millioner kroner.

Rapporten slår ellers fast at sambandet over Hadselfjorden har liggetider på minimum 10 minutter på Melbu og minimum 15 minutter på Fiskebøl. Det er fordelaktig med tanke på behovet for å lade batteriene om bord.

Et helelektrisk retrofitalternartiv (med batteribank) er estimert til å koste en million kroner mer i løpet av kontraktperioden for fylkeskommunen, når man tar med ulike støtteformer.

En biodiesel-løsning vil gi 37 millioner i merkostnader. Et nybygg vil komme på 74 millioner kroner i merkostnader for helelektrisk løsning (inkludert støtte). Biodiesel vil koste 136 millioner kroner.

CO 2 -utslipp

Hadselfjorden er det femte største sambandet i Nordland når det gjelder utslipp av CO 2 . Utslippet er beregnet til 2.542 tonn per år. Utslipp til luft i Hadselfjorden er et av argumentene som taler for annen drift enn dagens dieselferge.