Politiet oppfordrer på glatta: – Senk farten etter forholdene

Nyheter

– Jeg vil anbefale folk om å være sikre på at de er riktig skodd for kjøreforholdene de skal ut på, sier Tommy Bech, operasjonsleder i politiet Nordland, til VOL.

Etter flere netter med frost, og dager med kalde temperaturer, har flere sjåfører merket at veiene har vært glatte de siste dagene. For noen kan det ha vært årsaken til at de havna av veien.

Det er Lofoten som har hatt de fleste litt mer alvorlige hendelsene, ifølge Bech.

– Jeg har ikke den fulle oversikten, men det jeg kan si er ut ifra de oppdragene vi har respondert på. Vi har på ganske kort tid vært ute på to trafikkulykker hvor biler har sklidd av veien og velta, sier Bech.

To ulykker

På Twitter skrev Nordland politidistrikt lørdag morgen:

«RV80 v/Vågan: Melding om trafikkulykke. En bil har kjørt ut av veien. 2 personer involvert. En person fremstår som skadd. Ukjent skadeomfang. Nødetatene på vei til stedet».

Og lørdag formiddag skrev de:

«#Lofoten #Liland #E10: Ny trafikkulykke. Bil av veien og rullet rundt. 4 personer involvert. Alle er ute av kjøretøyet. Nødetatene på veg til stedet».

Bech understreker at det er litt for tidlig å konkludere med at det kun var glatt veibane som var årsaken til utforkjøringene. Han påpeker likevel at politiet registrerer at kjøreforholdene de siste dagene har vært utfordrende mange steder i fylket.

Piggdekk på alle hjul

For Nordland og Troms og Finnmark gjelder kravet til minimum 3 millimeter mønsterdybde i dekkene fra og med 16. oktober til og med 30. april, ifølge Statens Vegvesen. I disse fylkene kan piggdekk brukes fra og med 16. oktober til og med 30. april.

Men dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting også utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul, ifølge vegvesenet.

I tillegg til å bruke riktige dekk, anbefaler operasjonslederen folk om å bruke hodet.

– Bruk sunn fornuft og senk farta når man er usikker på hvordan kjøreforholdene er, sier Bech.