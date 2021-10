Stiller på TV-aksjonen-arrangement i Vesterålen

Nyheter

Den fargerike TV-personligheten fra Bodø skal være konferansier på det kommunale seminaret og arrangementet som skal arrangeres i forbindelse med årets TV-aksjon, som skal gå til Plan International. Innsamlingsaksjonen har navnet "Barn, ikke brud", og spesielt ment med tanke på å forhindre tvangsekteskap med barn.

I en pressemelding skriver Hadsel kommune at arrangementet er nytt av året. Det skal finne sted i Hurtigrutens Hus 23. oktober, men selve TV-aksjonen er 24. oktober. I pressemeldingen går det også frem at Per Sundnes stiller vederlagsfritt.

Kommunen skriver at deltakerne skal få høre historien til en kvinne som i ung alder ble giftet bort. Hun har kommet seg til Hadsel og publikum skal nå få høre hennes historie.

Leder av TV-aksjonen i Hadsel, varaordfører Lena Arntzen, uttaler at hun synes det er tøft og modig gjort av henne å takke ja til å stå frem med sine erfaringer.

– Jeg tror alle vil ha noe å lære av hennes historie, sier hun.

Tidligere langrennsløper, OL-mester på stafett i 2018, Astrid Uhrenholdt Jakobsen, er også blant dem som skal holde en appell for anledningen.