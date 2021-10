Etterlyser tips etter at skoleelever ble tilbudt godteri av bilfører ved Jennestad

Nyheter

Politioverbetjent ved Sortland politistasjon, Trond Olsen, bekrefter at politiet i Vesterålen har mottatt melding om hendelsen, som skal ha skjedd ved 12-tiden onsdag formiddag.

– Det kom en melding fra Jennestad montessoriskole om at en mann i en hvit varebil hadde stoppet ved skolen og tilbudt godteri til to-tre elever, men ettersom vi ikke har fått formidlet noe registreringsnummer eller annen beskrivelse av bilen, er det ikke mye vi kan gjøre med det nå, sier Olsen.

Ikke ofte

Derfor ber han publikum som eventuelt kan ha opplysninger om å kontakte politiet på 02800.

– Det hadde vært ønskelig med opplysninger om hvem denne kan være. Har publikum opplysningen, håper vi de tar kontakt, sier han.

– Er slike meldinger noe dere mottar ofte her i Vesterålen?

– Nei, det er høyst uvanlig at vi får melding om slike hendelser.

Selv om politiet ikke kan gjøre så mye akkurat nå, på grunn av at de ikke kjenner registreringsnummer på bilen, eller har andre opplysninger, forteller Olsen at siden hendelsen er registrert hos politiet, kan den hentes frem om det skulle dukke opp lignende tilfeller.

– Vi vet jo ikke med hvilken hensikt dette er gjort. Men kommer det lignende meldinger, har vi informasjonen som kan hentes frem, sier politioverbetjenten.

Ingen anmeldelse

Det var Bladet Vesterålen som omtalte dette først. Overfor avisen bekrefter rektor Ragnhill Ovesen ved Jennestad montessoriskole at de har kontaktet politiet om hendelsen, men at det ikke dreier seg om en anmeldelse. Hun trekker også frem overfor avisen at de har meldt fra til foreldrene om episoden, og at de ikke ønsker å spre frykt. Mannen skal ikke ha forsøkt å lokke med seg barna i bilen, men tilbudt dem godteri.

– Det var en ganske ufarlig situasjon. Det var flere barn og voksne i skolegården da det skjedde, men de fikk ikke hendelsen med seg, uttaler hun til avisen.