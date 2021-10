Fikk fem millioner kroner mot sin vilje

Nyheter

Den aktuelle kommunen som har «vunnet» i Havbruksfondet denne gangen, er Andøy. De var i utgangspunktet imot at det skulle anlegges oppdrettsanlegg i sjøen utenfor Svindalen sør på Andøya.

Nå har kommunen fått 4,54 millioner kroner for klarering av ny oppdrettslokalitet tilhørende Øyfisk AS i nabokommunen Øksnes. I tillegg har kommunen fått over 578.000 kroner i ordinær utbetaling for det samme anlegget. Anlegget ble tvunget igjennom av Nordland fylkeskommune etter at Andøy kommune vedtok at de ikke ville ha oppdrettsanlegg i kommunen.

– Som ordfører i en kommune med en slunken kommunekasse så kommer disse pengene godt med. Det beste er å bruke disse pengene til å skape ny utvikling og investeringer, sier ordfører Knut A. Nordmo (Sp) i en kommentar til VOL.

Han mener at pengene fra Havbruksfondet først og fremst viser hvor viktig det blir i fremtiden å sikre at lokalsamfunnene som stiller opp og er vertskap for disse lokasjonene, frivillig eller motvillig, får en del av verdiskapingen som kompenserer for ulemper og belastninger i nærmiljøet.

– I dette tilfellet for en nyklarert lokasjon, men også at lokalsamfunnene får en rimelig andel av verdiskapingen fra produksjon i alle lokasjoner i fremtiden. Holdningene til tradisjonelt oppdrett i kommunen avhenger av hvem du spør og hva er utgangspunktet, men holdningene vil utvilsomt påvirkes av hvordan ting gjøres fremover og fremtidig fordeling på verdiskapingen, sier Nordmo til VOL.

Alle har nå anlegg

Det er nå med andre ord oppdrettsanlegg i alle kommunene: Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes, Andøy og Lødingen inkludert. Det er store forskjeller i hva den enkelt kommune får fra Havbruksfondet. Hadsel utmerker seg som den desidert største kommunen innen oppdrett i Vesterålen. Kommunen har størst ordinær utbetaling og mest i tilskudd fra Havbruksfondet totalt i regionen.

Samtidig får også Sortland ekstra utbetaling for klarering av nye oppdrettsanlegg i 2020. Sammen med ordinær utbetaling nærmer Sortland seg Hadsel når det gjelder utbetalinger denne gang.

Utbetalingene i 2021

Kommunenes tildeling av penger fra Havbruksfondet, inklusive nye klareringer og ordinære utbetalinger for eksisterende anlegg per 1.9.2021:

Kommune Andel nyklarert Ordinær utbetaling Sum







Hadsel kommune

9 151 570,69 9 151 570,69 Bø kommune

3 204 985,66 3 204 985,66 Øksnes kommune

5 458 282,36 5 458 282,36 Sortland kommune 3 335 315,66 4 775 406,85 8 110 722,51 Andøy kommune 4 538 309,86 578 234,04 5 116 543,90 Lødingen kommune

3 672 076,73 3 672 076,73



Totalt 34 714 181,85

Stor betydning

– Havbruksnæringen har stor betydning for norsk verdiskaping, og det er viktig at de som høster av våre felles ressurser legger igjen et lokalt vederlag som gir lokale ringvirkninger. Vi ønsker at mer av pengene fra salg av ny kapasitet går til kommunene. Vi vil gå gjennom fordelingen av midlene til Havbruksfondet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Øyfisk AS sitt oppdrettsanlegg utenfor Svindal i Andøy er det eneste oppdrettsanlegget i kommunen. Maksimalt tillatt kapasiteten ved anlegget er på 3.184 tonn.

Varierer mellom år

Utbetalingene fra Havbruksfondet ble i år redusert fra 2,1 milliarder kroner, til én milliarder kroner til 140 kommuner langs kysten. Pengene betales til kommunene nå i høst.

Seksjonssjef Anne Osland i tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet opplyser til VOL at det er en årsak til at tildelingene fra Havbruksfondet varierer såpass sterkt fra år til år.

– Annet hvert år selger staten ny kapasitet innen havbruk. Den som kommer med det høyeste budet, får kapasiteten. De årene det selges kapasitet, er det derfor ekstra med penger i fondet, sier hun til VOL.

Fra neste år vil det bli innført en produksjonsavgift for oppdretterne, som vil gi 500 millioner kroner til fondet.