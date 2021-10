Har ikke funnet smittekilden

Nyheter

I pressemeldingen ber hun andværingene om å ta godt vare på hverandre gjennom utbruddet som nå herjer i kommunen. Hun takker også alle som tester seg.

Mørch uttaler at de ennå ikke har klart å finne smittekilden til utbruddet. 21 personer har den siste uken testet positivt for korona/covid-19, og smittetrenden i kommunen er stigende. På oversikten til VG kommer det frem at Andøy er kommunen i Nordland blant de tre kommunene med flest pågående smittetilfeller de siste 14 dagene. Torsdag ble det meldt om sju nye smittede.

– Men har oversikt over dem som er smittet til nå, uttaler Mørch.

Hun opplyser at Andenes skole er berørt og at flere av de smittede er barn.

– Vi vet ikke hvem som ble smittet først på skolen. Selv om noen tester positivt først, er det ikke slikker at de ble syke først. Vi ønsker å advare mot å fordele skyld i et utbrudd, ingen har gjort noe galt, forklarer hun.

Ettersom flere av de smittede om ikke lenge skal ut av isolasjon, og tilbake til samfunnet, har Mørch er beskjed til Andøy-samfunnet.

– Ta godt vare på hverandre og særlig de som nå sitter i isolasjon for å beskytte andre fra smitte. Støtt hverandre og vis omsorg, sier hun.