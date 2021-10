Folket har talt om Hadselfjorden

Nyheter

En av organisasjonene som har levert et ganske omfattende innspill, er Melbu og Omegn lokalutvalg. De er bekymret for de kuttene som Nordland fylkeskommune har varslet.

– Vi er sterkt kritiske til de foreslåtte kuttene i fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl. Det vil få store konsekvenser for lokalsamfunnet med en reduksjon på langt over 30 prosent av kapasiteten på dette sambandet. Det vil få konsekvenser for hele Hadsel kommune og Vesterålen, og spesielt lokalsamfunnene på Fiskebøl-siden og Melbu. Konsekvensene for helse- og omsorgssektoren alene vil være nok til å ikke gjennomføre kuttene, sier leder Harriet Baade i utvalget sin uttalelse.

Utvalget er også bekymret for lokalt næringsliv, som kan regne med økte transportkostnader, redusert fleksibilitet og problemer med rekruttering dersom tilbudet over fjorden reduseres.

Utvalget nevner også bekymringer når det gjelder problemstillinger knyttet til pleietjenester, beredskap, syketransport, legebesøk og tannlegebesøk på Melbu, og medisinske prøver som skal til sykehuset på Stokmarknes. Da vil de foreslåtte kuttene være alvorlige, mener utvalget.

Store konsekvenser

– Endringene gir store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser som ikke kan rettferdiggjøres gjennom en mindre reduksjon i kostnader for fylket. Vi ser ingen mulighet for noen reduksjon i dette fergesambandet uten at det får store konsekvenser. Vi ber derfor Nordland fylkeskommune gjøre om på planene om å redusere trafikken på fergesambandet mellom Melbu og Fiskebøl, heter det fra utvalget.

Bekymret næringsliv

På vegne av Hadsel næringsforening opplyser styreleder Toni Gjessing i foreningens innspill til kommunen og fylkeskommunen, at den foreslåtte reduskjonen på 30 prosent i fergeavgangene i sin ytterste konsekvens kan handle om liv og helse, så lenge hele storregionen er avhengig av sykehuset på Stokmarknes.

Lurespørsmål

– Når fylkeskommunen nå spør: «når trenger du at ferga går», så spør vi oss om det er et lurespørsmål eller om vi ikke har forstått initiativet?

Det er ingen ting som har endret seg siden sist runde, der Hadsel næringsforening la fram en fremstilling av de økonomiske og samfunnsmessig konsekvensene en reduksjon av fergeruta ville hatt.

Gjessing poengterer at ferga er nødvendig, at reduksjoner gir ulemper for næringsliv og befolkning og er fordyrende og kompliserende.

Kontinuerlig

– Det er en helt klar forventning om at fergestrekningen går kontinuerlig. Derfor er behovet for næringsliv og samfunnsutvikling et stabilt og jevnt tilbud gjennom hele dagen, og det må starte tidligere og avsluttes seint.

Toni Gjessing konkluderer med at hyppige og stabile fergeavganger vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Med reduserte avganger ser han for seg tap av arbeidsplasser og mulig relokalisering av bedrifter.

Et innspill fra prosjektleder Lina B. Vibe ved Hurtigrutemuseet på Stokmarknes handler om gjestenes muligheter for å reise med buss fra Stokmarknes til Svolvær. I dag er det bare en slik mulighet dersom passasjerer kommer for sent tilbake til hurtigruteavgangen fra Stokmarknes til Svolvær om ettermiddagen.

Hadsel arbeiderparti har gitt en uttalelse, som også er gjengitt i et innlegg på VOL. Et av forslagene er to mindre, elektrifiserte ferger med høyere rutefrekvens. Det vil være et miljøvennlig tilbud som vil dra utviklingen av Lofoten og Vesterålen i riktig retning.

– Dette vil være fremtid, inntil tunellen er en realitet, heter det. Flere foreslår elektriske ferger med hyppigere og raskere overfart.

Ny regjering

Hadsel Høyre er bekymret for at fylkesrådet opprettholder den varslede reduksjonen over Hadselfjorden. De mener at fergesambandet må fortsette med minimum samme frekvens som i dag, men helst få flere avganger. Partiet poengterer at ferga må være stor nok til å unngå kødannelser på de mest populære fergeavgangene. De poengterer ellers at den varslede halveringen i fergeprisene ikke går på bekostning av rutefrekvens. Partiet mener det er viktig å sikte mot en fergefri krysning av Hadselfjorden.

– Vi i Hadsel Høyre vil også benytte oss av anledningen til å legge et press på fylkesrådet i Nordland. Fylkesrådet har ved flere anledninger forklart at kutt i fergetilbudet utelukkende skyldes forrige regjering. Nå har de rødgrønne inntatt regjeringskontorene og problemet skal være løst om man skal tro tidligere uttalelser fra fylkesrådet, heter det fra Hadsel Høyre.

Må følge folk

Leder Jan Kristoffersen i Langøya lokalutvalg uttaler at ferga må gå når folk trenger den, også når passasjerbelegget ikke er det største.

– Barn og unge må komme seg til arrangementer, særlig på Melbu. Arbeidstakere som skal jobbe på fremtidens og nåværende hjørnesteinsbedrifter på Fiskebøl må komme seg til og fra, mener utvalget, som også nevner turisme og at ferga er livsnerven mellom Lofoten og Vesterålen, inntil tunell under Hadselfjorden er på plass.

En privatperson foreslår at ferga må gå dobbelt så ofte som i dag. En annen mener man ikke må se på kostnadene til fergesambandet, men se forbindelsen over Hadselfjorden i en større sammenheng.

Hurtigbåten

Flere andre ber om at ferga må korrespondere med hurtigbåten fra Bodø. En kvinne opplyser at hun ikke når ferga dersom det er forsinkelser over Vestfjorden. Hun ønsker derfor senere avgang fra Fiskebøl enn i dag.

Nordlandsekspressen

En mener lokalfotballen må slippe ekstra belastning i forbindelse med reise. En annen vil at ferga må korrespondere med Nordlandsekspressen til og fra Svolvær. Det nevnes også at de som trenger ferga for å komme seg på jobb, og barn som bor på Fiskebøl og har sine aktiviteter på Melbu, trenger et godt fergetilbud. Det samme gjelder ansatte hos Nordlense.

Kritisk for bedrifter

– Vi trenger fergerutene som de er idag eller kanskje hyppigere, og med flere avganger enn i dag – fordi vi har anlegg i Lofoten som vi utøver support på. Og hvis et anlegg står grunnet IT-utfordringer og vi ikke kan komme oss dit innen tre timer, så blir det fort dyrt, heter det fra en lokal bedrift.

Vesterålen og Lofoten er i dag ikke en samlet arbeidsregion. Til det er forbindelsen over Hadselfjorden for dårlig. Det er en person fra Lofoten opptatt av, og ønsker harmonisering mot ferga til Moskenes. Da kunne det vært aktuelt å jobbe på Fiskebøl.

Kommunale tjenester

I en av uttalelsene er det en åpenbar bekymring for hjemmetjenesten, som bør få fergeavganger som passer deres vaktordning. Folk som bor på en side av Hadselfjorden og arbeider på den andre, opplyser at avgangene tidlig om morgenen og tidlig ettermiddag er viktige. En annen mener at tidspunkt for avgangene er mindre viktig, men at frekvensen er viktigst, det vil si antall avganger.