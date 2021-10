Rykket ut til trafikkulykke

Nyheter

Politiet i Vesterålen har mandag morgen rykket ut til en trafikkulykke. Det melder politiet i Nordland på Twitter.

Det er en bil som har kjørt av veien i Gullesfjord. Det skal være to personer i bilen.

I følge meldingen fra politiet er det ikke meldt om noen personskader i forbindelse med uhellet og det skal ikke være problemer med trafikken forbi stedet.

Klokken 9.10 ble det meldt at bilberger var på stedet og at det ble jobbet med å få bilen opp av grøfta. Trafikken flyter greit på stedet, selv om et av feltene er stengt. Noen minutter senere opplyste politiet at ulykken hadde skjedd ved Karineset på riksveg 85.