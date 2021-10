Blir ansvarlig for fiskeri og havbruk

Nyheter

I en pressemelding fra Arbeiderpartiet går det frem at Karianne Bråthen, som kom inn på Stortinget som vara for Bjørnar Skjæran som ble fiskeri- og havbruksminister, blir en del av Næringskomiteen på Stortinget. Hun får også ansvaret for fiskeri og havbruk i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.