Klar for oppfriskingsrunde med vaksinering

Nyheter

Regjeringen og helsemyndighetene har anbefalt at alle personer over 65 år skal få en tredje dose av koronavaksinen, en såkalt oppfriskingsdose.

Denne oppfriskingsdosen kan gis tidligst seks måneder etter at personen har fått sin andre vaksinedose, skriver Sortland kommune i et informasjonsskriv.

«En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid får dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø dersom de smittes med koronaviruset. Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen», gjengir kommunen i skrivet og henviser til Folkehelseinstituttet.

I Sortland skal vaksineringen foregå i samfunnssalen på kommunehuset. Det er satt av tre dager i første omgang til å få satt oppfriskingsdosene, 10. november, 11. november og 16. november. Sortland kommune ber om at de som ønsker vaksine skal kontakte koronatelefonen (95264105), eller sende e-post til koronavaksinering@sortland.kommune.no.

– De som ønsker oppfriskingsdose skal ikke registrere seg i helseboka på nytt, men kun bestille time. Men vær oppmerksom på at det må gå en uke mellom influensavaksine og koronavaksine, skriver Sortland kommune.

Pfizer-vaksinen er den som benyttes som oppfriskingsdose.

Sortland kommune gjør også oppmerksom på forskjellen mellom tredje vaksinedose og oppfriskingsdose. Tredje vaksinedose gis til de som ikke har god nok effekt etter de to første dosene. Oppfriskingsdose er ment til de som har god effekt av to doser, men som trenger å friske opp beskyttelsen.