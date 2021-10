Vil trolig få en avgjørelse før jul

Nyheter

Bakgrunnen for at saken ble sendt tilbake til kommunedirektøren var at Eldrerådet ikke var hørt i saken. I vedtaket fra kommunestyret står det at også at Rådet for personer med funksjonsnedsettelser ikke var hørt. Kristine Røiri, kommunearkitekt i Sortland, opplyser til VOL de hadde hatt møte med dem i forkant av kommunestyret.