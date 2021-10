Beholder nedjusterte koronatiltak

Nyheter

Regjeringen opplyser i en pressemelding at de har besluttet å beholde de nedjusterte koronatiltakene innen testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK). I tillegg skal også dagens innreisetiltak videreføres.

Helseminister Ingvild Kjerkol opplyser i meldingen at regjeringen ønsker å se at situasjonen og beholder derfor de tiltakene som var planlagt fjernet nå. Hun trekker frem at det er økte smittetall og antall sykehusinnleggelser som gjør at de ikke vil gjøre noe med tiltakene.

– Vi følger spesielt med på sykehusinnleggelser og situasjonen i helse- og omsorgstjenesten, uttaler hun.

Ifølge pressemeldingen har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalt at det skal videreføres ut året et krav om at alle som blir koronasmittet skal i isolasjon. Dette slutter regjeringen seg til, melder Kjerkol.

Hun melder også at det ikke er aktuelt med noen ytterligere nasjonale tiltak. Men hun sier også at kommunene må fortsette med innføring av lokale tiltak ved utbrudd om det er nødvendig og forholdsmessig.

Samtidig skal altså innreisetiltakene inntil videre bli videreført.

– Vi går ikke videre til fase 2 i avvikling av innreisetiltak, men beholder de tiltakene vi har nå inntil videre, sier Kjerkol.