Blir en del av Sortlands-konsern

Nyheter

Denne uken har Harstad-firmaet TEL Byggeservice blitt kjøpt opp av Harstadbygg Bolig AS. Det melder Harstad Tidende.

Avisen skriver at de ansatte i TEL Byggeservice blir med over i det nye selskapet, som er en del av Sortland-baserte Kronsteingruppen.

Produksjonsdirektør i Kronsteingruppen, Tor Halvard Gregersen, uttaler at han er veldig glad for avtalen som konsernet og de to Harstad-baserte selskapene, og at de ansatte fra TEL Byggeservice blir med over til Harstadbygg Bolig og Kronsteingruppen.