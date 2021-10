Hun tar over etter Enoksen som styreleder i Nordlandssykehuset

Nyheter

Dette står å lese i en pressemelding.

Mari Trommald har lang erfaring som leder av store organisasjoner. Hun er direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) hvor hun er leder for ca. 6000 ansatte. Hun vil i neste uke komme til Nordlandssykehuset for å sette seg inn i driften og styrearbeidet. Oppgaven som styreleder anser Trommald som både spennende og krevende.

Ydmyk



– Helsetjenester er viktige for alle. Det har vi sett ikke minst under koronapandemien. Det motiverer meg. Jeg er ydmyk for oppgaven som styreleder i Nordlandssykehuset og gleder meg til å jobbe sammen med organisasjonen med utfordringer og muligheter, sier Mari Trommald i pressemeldingen.

Ut over direktørjobben i Bufdir, som hun har hatt siden 2010, har hun arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef. Hun har vært viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst og prosjektdirektør i Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet). Hun er utdannet lege.

– Velferdstjenestene er i stadig omstilling og min erfaring er at et godt samarbeid på tvers i organisasjonen og med de tillitsvalgte og vernetjenesten må til for å lykkes. Det håper jeg og bidra til, sier Trommald i pressemeldingen.

Velkommen på laget



– Vi er glade for at Mari Trommald takket ja til vervet, og at hun er på plass så raskt etter at behovet for ny styreleder oppsto. Vi ønsker henne velkommen på laget i Helse Nord, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen i pressemeldingen.

Også fungerende direktør i Nordlandssykehuset, Beate Sørslett, er glad for å ha ny styreleder på plass.

– Vi er svært glade for at Mari Trommald har takket ja til å bli Nordlandssykehusets nye styreleder. Helseforetaket står i en krevende økonomisk situasjon, og det er derfor viktig at vi har et fulltallig styre i arbeidet fremover. Vi ser frem til det videre samarbeidet, sier fungerende direktør Beate Sørslett.

Det skal velges nye styrer i helseforetakene i Helse Nord i våren 2022, og Trommald er oppnevnt for perioden fra 29. oktober 2021 til ny oppnevning i februar/mars 2022.