NHO venter mindre julehandel i år enn i fjor

Slår prognosene til, vil årets julehandel i desember og november ligge 9,2 prosent høyere enn for to år siden. Den totale summen på 118 milliarder kroner er likevel vel 5 prosent under fjorårets rekordomsetning på nesten 125 milliarder kroner, påpeker NHO.

NHO peker på at gjenåpningen vil gi muligheter for å bruke penger på reiser og opplevelser vi ikke kunne gjøre i fjor.

– Flere vil gå på julebord, spise ute, reise, legge kulturtilbud under treet. Det betyr mer penger brukt på tjenester, relativt sett mindre på varer, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i en pressemelding.

NHO anslår at 10 prosent av julehandelen vil skje over nett, blant annet fordi stengte butikker i fjor fikk flere til å tilby og utvikle netthandel og hjemlevering.