Nye smittede i Andøy

Nyheter

Fredag melder Andøy kommune via sine Facebook-sider at to nye personer har testet positivt for korona/covid-19 i kommunen.

Ifølge tallene fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), som gjengis av VG, var det natt til fredag 35 personer som var smittet i forbindelse med de siste utbruddet i kommunen.

I Facebook-meldingen informeres det om stort engasjement for å teste seg for tiden. Fredag var det 65 personer som var innom og testet seg ved teststasjonen i kommunen.

Andøy kommune opplyser at det er åpent for drop-in-testing klokka 16.00 alle dagene i neste uke.