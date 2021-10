Dårlige forhold for å se nordlyset

Nyheter

– Det ser ikke så bra ut for Vesterålen sitt vedkommende. Årsaken er at det er ganske mye skydekke over Vesterålen i kveld og i natt, så det er ikke de beste forholdene. Denne gangen er det derfor dårlig timing for å se nordlyset, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til VOL.