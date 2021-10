Polestar 3 skal bli sporty

Det er kjent at Polestars neste bilmodell, 3, kommer til å dele plattform med kommende generasjon Volvo XC90. Konsernsjef i Polestar, Thomas Ingenlath, sier til Auto Car at de ønsker at deres bil skal skille seg fra Volvo-modellen. Den kommer blant annet ikke med mulighet for sju seter.