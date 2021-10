– Virussykdommer vil øke fremover

Nyheter

I en e-post/pressemelding sendt til media i Vesterålen, trekker hun frem at det etter gjenåpningen er en økning av andre virussykdommer, og at dette kommer til å øke fremover. At det er en økning av covid-19 var forventet ifølge kommuneoverlegen.

– Covid 19, influensa, mange andre forkjølelsesvirus, RS-virus og omgangssyke vil dominere sykdomsbildet i lang tid fremover denne vinteren. Covid 19 vil vi ha blant oss etter vinteren også, skriver Røkenes.

Røkenes trekker frem at det er en hovedregel at en skal holde seg hjemme om en er syk, og at en skal teste seg.

Hun kommer med en oppfordring til befolkningen i Sortland om fortsatt å bruke håndsprit på butikker og kjøpesentre. I tillegg anbefaler hun at det holdes avstand i køen i matbutikker.

– Ha i bakhodet smitteverntiltakene som alle ble godt kjente med på grunn av covid-19. Vi kan nok ikke senke guarden riktig ennå, at nasjonale smitteverntiltak ble fjernet har ført til smitteøkning i store deler av Norge, slår hun fast i meldingen.

Kommuneoverlegen påpeker også at det er mange som ennå ikke er vaksinert mot korona, og at de nasjonale helsemyndighetene har bedt kommunene om å jobbe mot økt vaksinegrad i kommunene. Nå ber hun om at alle i målgruppene tar kontakt med koronatelefonen i Sortland (95264105) og bestiller time til korona- og influensavaksine. Koronatelefonen vil også ha åpent mandag til fredag som vanlig.