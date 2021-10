Fire nye koronasmittede vesterålinger

Nyheter

Det viser tallene fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også presenteres av VG.

Tabellen viser at det er et smittetilfelle i hver av kommunene Hadsel, Bø, Sortland og Andøy. VOL gjør oppmerksom på at kommunene ikke har rapportert om noen nye smittede, og at det derfor kan dreier seg om personer som har folkeregistrert adresse i Vetserålen, men er bosatt et annet sted i landet.

Av oversikten går det frem av de siste 14 dagene har 81 personer testet positivt for korona i vesterålskommunene. Andøy står oppført med 36 pågående tilfeller, mens Sortland har 25, Øksnes har 11, Bø fem, Hadsel tre og Lødingen et tilfelle.

Av oversikten som ble publisert lørdag morgen, står Øksnes, til tross for to rapporterte tilfeller fredag, som en av seks kommuner i landet der trenden for tiden er synkende.