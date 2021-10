Innfører gult nivå ved skole

Nyheter

Det opplyser Hadsel kommune i en pressemelding søndag ettermiddag.

Årsaken er at det er meldt om to smittetilfeller av korona på småtrinnet ved Stokmarknes skole. I uke 44 innføres dermed gult nivå for trinn 1-4.

Det er to elever på trinn 2 som har testet positivt. Kommunen opplyser at gult nivå innføres, men at det gjøres med minst mulig inngrep i skolehverdagen.

- Alle barn kan gå på skolen som normalt, meldes det.

Endringene som gjøres er at det fra trinn 1 til 4 skal få et eget uteområde, håndhilsing skal unngås, det samme skal klemming. Klassen skal den kommende uken også regnes som en kohort, men kohortene kan samarbeide med de andre klassene på trinnet, heter det i pressemeldingen.

- Tiltakene for småtrinn vil ikke påvirke mellomtrinnet eller ungdomstrinnet. Fritidsaktiviteter og kulturskole vil ikke bli påvirket og går som normalt, skriver kommunen, som i tillegg opplyser at elevene ved trinn 2 får selvtester som de skal teste hjemme med på mandag, tirsdag og onsdag.

- Foreldre kan kontakte Stokmarknes legekontor på mandag for å få utlevert hurtigtester, opplyser kommunen.