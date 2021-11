Nyheter

Det sier ordfører John Danielsen (Sp) i Øksnes til VOL kort tid etter at kommunen mandag morgen sendte ut en pressemelding om at de har bestemt seg for å selge sine 30 prosent av aksjene i Vesterålskraft til Lofotkraft.

– Hvorfor valgte dere å selge kommunens aksjer til Lofotkraft?

– Det har hele tiden vært slik at vi i Øksnes har ønsket å gå for et alternativ med Vesterålskraft. Det har omfatte salg, helt eller delvis. Kommunen fikk likelydende bud på sin del av aksjene i Vesterålskraft fra Lofotkraft og Tromskraft innen fristens utløp forrige mandag klokka 16.00. Disse ble vurdert og den eneste forskjellen var at Lofotkraft bydde 215 millioner for aksjene, mens Tromskraft bydde 211 millioner for aksjene, sier ordfører John Danielsen i en kommentar til VOL.

Aksepterte høyeste tilbud

For Øksnes kommune var der dermed ikke noe annet å gjøre enn å akseptere det høyeste budet, som altså var Lofotkraft.

– Vi hadde ingen mulighet til å gjøre noe annet, sier Danielsen til VOL.

Han har stor tro på at Lofotkraft kan være en aktiv eier i Vesterålskraft.

– Hva tenker du om at Bø og Sortland kommune kan bestemme seg for å bruke sin forkjøpsrett til aksjene?

– Det foreligger en avtale mellom oss eiere om at det skal være muligheter til å bruke en såkalt forkjøpsrett. Om Bø og Sortland vil bruke forkjøpsretten, vet vi ikke. Det er opp til dem, og jeg skal heller ikke ha noen mening om det.

Vil bruke pengene lokalt

– Dere er en kommune med 4.500 innbyggere. Da blir 215 millioner kroner ganske mye penger. Hva tenker dere å bruke pengene til?

– Bruken av pengene fra aksjesalget er ikke noe som vi har vurdert per nå, men det vil være noe som kommunestyret vil beslutte retningen på etter hvert. Kommunestyret har de senere år vært klar på at man ønsker å realisere en del prosjekter i kommunen, uavhengig av aksjesalget, sier Danielsen.

Omsorgsboliger i prosjektet Elvelund 2 er noe kommunen ønsker å realisere, og det er andre prosjekter.

– Ikke minst er det et ønske om å få på plass en lokalitet for hjemmetjenesten i Øksnes kommune. Vi har et basseng i kommunen som har blitt over 50 år gammelt, og som vi ønsker å fornye. Dette blir det gjennomført en anbudsrunde på, og som vi håper å kunne gjennomføre. Vi har dessuten behov for større skolelokaler etter at skolene ble samlet, og det skal skje i skolekvartalet på Myre, sier Danielsen.

I tillegg er det et ønske om nytt bibliotek og kulturbygg.

– Vi ønsker å gjøre noe både for juniorer og seniorer i kommunen vår, konkluderer Danielsen, og understreker at både han og resten av kommunen gleder seg til å kunne gjennomføre tiltakene.

– Da kan pengene fra aksjesalget i Vesterålskraft komme god med?

– Noen prosjekter hadde blitt mer komplisert å gjennomføre uten aksjesalget. Det kunne blitt en større kapitalbelasting i form av lån for kommunen. Alt av penger som står på fond og salg av aksjene vil komme godt med for å utvikle de tiltak og tjenester vi skal gjennomføre for folket i Øksnes.

Ny kurs for Vesterålskraft

– Hva var de viktigste grunnene for å selge aksjene i Vesterålskraft?

– Først og fremst selger vi aksjene fordi selskapet har behov for utvikling i en annen retning enn i dag. Det var vi ikke i stand til å gjøre, men vi håper at det blir mulig å stake ut en kurs for Vesterålskraft. Det må de nye eierne si noe om, sier Sp-ordføreren til VOL.

Øksnes kommune eier 30 prosent av aksjene i Vesterålskraft, mens Bø og Sortland eier de resterende 70 prosentene.

– Det har vært sett på ulike veier for selskapets framtid, og nå må vi akseptere at de andre eierne ønske tå gå i en annen retning enn oss, sier Danielsen.