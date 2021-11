Nyheter

En bil har kjørt av veien i Bø.

Det var Bladet Vesterålen som meldte om dette først.

Vol får opplyst fra Politiets operasjonssentral bilen har kjørt utfor veien og ned i ei elv. Det skal ha vært en person i den aktuelle bilen og han skal være uskadd. Politiet har ikke mistanke om rus- eller promillekjøring.

– Føreren blir oppsøkt av ambulanse og sjekket i ettertid for å være på den sikre siden. Personen forlot stedet, men har gitt uttrykk for at alt skal være i orden, får VOL opplyst fra operasjonssentralen.

Meldingen om uhellet kom klokken 17.55, får VOL opplyst. Fra operasjonssentralen opplyses det at politiet ikke er på stedet, men at de vil følge opp ulykken i etterkant.