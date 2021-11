Har akseptert Lofotkraft sitt bud

Nyheter

– Øksnes kommune vil herved meddele om at vi har akseptert tilbud datert 26.10.2021 fra Lofotkraft Holding AS på vår aksjepost i Vesterålskraft AS.

Det melder John Danielsen, ordfører i Øksnes, i en kort pressemelding mandag morgen.

Han skriver at gjennomføring av salget er en del av vedtak i kommunestyre-sak 69/21.

