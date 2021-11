Han blir finansdirektør i Nordlaks: – Jeg gleder meg veldig

Nyheter

Det melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med menneskene i Nordlaks, til å bli kjent med sjømatnæringen fra innsiden og ikke minst til å få være med og forme fremtiden til et svært spennende og fremoverlent selskap, sier Nilsen.

Nilsen er kjent som banksjef, og har det siste året vært banksjef for bedriftsmarkedet i Lofoten og Vesterålen. Nå hopper han fra bank til laks, og starter i Nordlaks på nyåret.

– Som Hadselværing og banksjef kjenner jeg godt til Nordlaks, og jeg vet om noen av planene for nye steg fremover både på sjø og land. Etter femten fantastiske år i bank- og finansbransjen så føles det riktig med et sceneskifte, sier Nilsen i pressemeldingen.

– En av de absolutte hjørnesteinene

39-åringen er oppvokst på Sandnes i Hadsel og bor i dag på Børøya sammen med sin familie, ikke langt unna Nordlaks sin fabrikk og hovedkontor. Han har en bachelorgrad i personalledelse og kompetanseutvikling, og en mastergrad i bedriftsøkonomi, begge ved Handelshøgskolen i Bodø.

– Sjømatnæringen er en av de absolutte hjørnesteinene i vår region. For meg var dette en spennende stilling i en bransje og et selskap som betyr mye både for lokalsamfunn og næringslivet rundt oss. Det trigger meg både personlig og faglig. Nå skal jeg først ha fokus på en god overlevering av mine oppgaver i banken, før jeg skal bruke den første tiden inn i det nye året på å bli kjent med en for meg ny bransje, et nytt selskap og ikke minst nye kolleger, avslutter Nilsen.

– Kan love en veldig spennende bransje

Den nye finansdirektøren får ansvaret for finansieringen av konsernets selskaper og aktiviteter, i tillegg til personal- og økonomiavdelingene i selskapet.

– Jeg er veldig glad for at Ola Bernt har takket ja til Nordlaks og for at vi med det får en ny erfaren og trygg leder inn i rollen som finansdirektør. Det Bernt Ola tar med seg til Nordlaks, både hans personlige egenskaper, som leder og fra mange år i bank- og finansnæringen gjør at han kan tilføre oss mye nytt og bidra til at vi tar nye steg. Nå ser vi frem til å ønske vår nye kollega velkommen og gi han en god start i det vi kan love er en veldig spennende bransje, sier Eirik Welde, konsernsjef i Nordlaks, i pressemeldingen.

Nilsen går inn i konsernledelsen i Nordlaks og vil rapportere til konsernsjef Eirik Welde.