1.626 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det er 482 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet på en enkelt dag siden 6. september da det ble registrert 1.783 nye smittede.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.098 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 721.

I Nordland økte omfanget av det pågående utbruddet i Lofoten i styrke, da det ble meldt om 22 nye tilfeller i Vestvågøy og 15 nye tilfeller i Vågan. I løpet av de siste 14 dagene er det meldt om 96 tilfeller av smitte i Vågan og 75 i Vestvågøy, som er de to kommunene i Nordland der smitten for tiden er høyest.

Totalt ble det meldt om 78 nye smittede i Nordland tirsdag. Det viser oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som er gjengitt av VG. Det ble meldt om ni nye tilfeller i Evenes, åtte i Narvik, Alstahaug og Hadsel med fem, Øksnes fire, Bodø tre, Saltdal og Sortland to og Vefsn, Rana og Moskenes med et tilfelle hver.

Tirsdag var 163 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før.

38 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 20 på respirator. Det er seks flere på intensiv og seks flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.