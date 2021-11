Elleve nye smittede relatert til Vesterålen

Nyheter

I alt er det 11 nye personer som skal ha testet positivt for korona i Vesterålen i løpet av tirsdag. Ingen av kommunene har sendt ut meldinger om nye smittede, men antallet går frem av Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også er presenter av VG.

Ettersom de smittede blir registrert i statistikken i sin folkeregistrerte kommune, kan det være tilfeller der en smittet er bosatt i en annen kommune enn en vesterålskommune.

Flest i Hadsel

Det er meldt om fem nye smittede fra Hadsel, mens Øksnes har meldt om fire og Sortland to nye koronatilfeller.

Andøy, som i det siste har hatt det største utbruddet i Vesterålen, meldte ikke om noen nye tilfeller tirsdag.

Øksnes hadde et utbrudd tidligere i høst, som i den siste tiden har vært på retur, men i slutten av forrige uke var det en dag med ti nye tilfeller og tirsdag ble det meldt om fire nye tilfeller, som betyr at det kan være starten på en ny smittebølge i kommunen. Sortland har hatt jevnt med tilfeller den siste tiden og hadde altså to nye tirsdag.

Fortsatt har Andøy flest pågående tilfeller med 35 av de i alt 93 tilfellene som er i Vesterålen om dagen. Sortland står oppført med 26 pågående sykdomstilfeller, mens Øksnes med de fire sist registrerte, har 15. Hadsel er oppe i ni, etter i en god stund å ha ligget på et eller to, mens det er seks pågående tilfeller i Bø og to i Lødingen.

1.626 nye siste døgn

Ifølge NTB er det registrert 1.626 nye smittede det siste døgnet. Samme dag forrige uke var det 482 registrerte smittede, og dagens tall er det høyeste tallet på en enkeltdag siden 6. september.

Tirsdag var 163 koronapasienter innlagt på sykehus, som er fem færre enn dagen før.