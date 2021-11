Nyheter

Ettersom kommunene ikke lenger sender ut meldinger som lokal smitte, er tallene hentet fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også er gjengitt av VG.

Oppdateringen torsdag viser at det var åtte nye smittede i Vesterålen og Lødingen i løpet av onsdag.

Sortland og Øksnes rapporterte begge inn tre nye tilfeller hver, mens Hadsel og Lødingen meldte om et tilfelle hver. Andøy, som har hatt et større utbrudd, meldte ikke om nye smittede for andre dag på rad. Andøy har også blitt registrert med nedadgående smittetrend på den siste oversikten til VG. De siste 14 dagene er det 27 personer som har fått påvist koronasmitte i Andøy.

Det er totalt 90 tilfeller registrert på de siste 14 dagene. Sortland har fått påvist 26 tilfeller, Øksnes 18, Hadsel til, Bø har seks og Lødingen har 3. Sortland, Øksnes og Hadsel står alle oppført som røde kommuner, med økende smittetrend.