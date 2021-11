Innfører unntak fra fraværsreglene

Nyheter

Det melder de i en pressemelding.

– Elever med milde symptomer skal ikke føle seg tvunget til å gå på skolen fordi de er redd for fravær. Dette vil si at elever med symptomer heller ikke behøver å dra til fastlegen for å dokumentere fraværet. Koronapandemien er ikke over og derfor må vi tilpasse fraværsreglene til den situasjonen vi nå står i, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Reglene som nå innføres er de samme som gjaldt frem til 11. oktober. Unntaket vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret, også sykefravær fra 11. oktober og frem til i dag.

– Unødvendig press

I tillegg til at det er økt smitte i samfunnet nå, er det også ventet en økning av luftveissymptomer utover vinteren

Ifølge pressemeldingen har kunnskapsministeren fått klare råd fra skolesektoren om at fraværsreglene fører til utfordringer både for elever og foresatte. Helsesektoren melder om at det også er vanskelig for fastlegene.

– Det er viktig at helsetjenesten brukes til å gi nødvendig helsehjelp til de som faktisk trenger det. Fraværsreglene har skapt unødvendig press på fastlegene, i en allerede krevende periode med både pandemi og influensa. Med denne endringen vil fastlegene ha mer kapasitet og tid til de pasientene som virkelig trenger dem, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, sier i en pressemelding at det åpenbart er fornuftig at elever som har luftveissymptomer nå slipper å kontakte fastlege for å få dokumentasjon på gyldig fravær.

– Det er åpenbart fornuftig at elever som har luftveissymptomer nå slipper å kontakte fastlege for å få dokumentasjon på gyldig fravær. Det er også rimelig at dette vil gjelde for resten av skoleåret, i lys både av usikkerhet om smittesituasjonen videre og presset på fastlegene. Samtidig vil jeg understreke at terskelen for fravær ellers heldigvis ikke er senket, sier Helgesen.