1.534 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.222 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 831.

I Nordland fortsetter utbruddet i Lofoten å vokse. Vestvågøy har fått 16 nye tilfeller, mens 12 nye er smittet i Vågan. Også i Sortland ble det meldt om 12 nye smittede. Bodø, Narvik og Rana meldte alle om fire nye koronatilfeller torsdag, mens tre ble meldt i Fauske, to i Vefsn, Evenes, Hadsel og Moskenes. Sømna, Alstahaug, Lødingen og Andøy meldte alle om et nytt tilfelle av koronasmitte hver, viser oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer, som også presenteres av VG.

I løpet av de 14 siste dagene har det vært registrert 587 smittede i Nordland fylke. Vågan har flest med 130, Vestvågøy 100 og Narvik har 84.

Torsdag var 171 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

40 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 19 på respirator. Det er tre flere på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Til sammen er nå 920 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.