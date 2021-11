Utvider smittevernrådene til befolkningen

Nyheter

Det melder de i en pressemelding.

– Det har vært en betydelig økning i smitteforekomst i kommunene siste 2 uker. I hovedsak gjelder dette blant barn og unge og voksne i deres omgangskrets. Men det er også flere sporadiske tilfeller, det vil si uten klar smittekilde eller tilknytning til miljøer med barn og unge, skriver kommuneoverlegene.

Ifølge dem rapporteres det i hovedsak om milde og moderate symptomer.

– Vi ser imidlertid at smitteutviklingen øker risikoen for smitte blant sårbare grupper, deriblant eldre og folk med betydelig nedsatt immunforsvar, melder legene.

På bakgrunn av dette utvides smittevernrådene til befolkningen. De generelle rådene er fortsatt grunnleggende:

holde deg hjemme ved symptomer, og ta en test

god hånd- og hostehygiene

I tillegg anbefales alle:

– Det er viktig å understreke at dette gjelder offentlige rom. Skoler og barnehager skal fortsette på grønt nivå. Det er heller ikke grunnlag for å gjøre tiltak overfor arrangementer eller sosiale lag. Disse tiltakene er for å begrense den smitten som spres uten å kunne knyttes til nærkontakter eller miljø, men medvirker til raskere smittespredning, står det i pressemeldingen.



Rådene gjelder både for å begrense koronasmitte, men også øvrige luftveisvirus.

å holde avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.

Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom

– Med disse anbefalingene opprettholdes den normale hverdagen, men med noen flere forholdsregler, avslutter kommuneoverlegene.