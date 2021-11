Kommunene skal få 2,5 milliarder kroner ekstra, ifølge regjeringen

Nyheter

– Vi styrker kommuneøkonomien. Vi legger på 2,5 milliarder kroner ekstra, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Av dette går 2 milliarder kroner til kommunene, mens 500 millioner kroner går til fylkeskommunene, opplyser kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Samtidig vil regjeringen droppe Solberg-regjeringens kutt i finansieringen av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov. Dette utgjør 300 millioner kroner, som kommer på toppen av de frie midlene.

– Tung satsing

Solberg-regjeringen foreslo å øke de frie midlene med 2 milliarder kroner. Med dette i bunn vil kommunene totalt få 4,5 milliarder kroner mer i frie midler å rutte med neste år, sammenlignet med i år.

– Det er en tung satsing. Det er et viktig mål for regjeringen å styrke velferdstjenestene og tjenestetilbudet nært folk i hele landet, sier Bjørn Arild Gram til NTB.

Før helgen fortalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju med VG at kommunene skal få 1,2 milliarder kroner mer for å hindre skolenedleggelser. Disse pengene er en del av de 2,5 milliardene i frie midler, men kalles et grunnskoletilskudd. For hver grunnskole kommunen har, får de 500.000 kroner. Dersom en skole legges ned, får kommunen altså mindre i frie midler.

– Det er kommunene som bestemmer over sin skolestruktur. Men de frie inntektene vil bli påvirket av hvor mange skoler de har, forklarer Gram.

Mer i reserve

Gram, som tidligere var styreleder i kommunenes organisasjon KS, sier kommuneøkonomien har strammet seg til de siste årene. Selv om de nå får mer penger, kommer han med en formaning:

– Dette skal gå til å styrke tjenestetilbudet, samtidig må den enkelte kommune tenke langsiktig. Det kan også være smart å styrke reservene og marginene i driften, sier han.

Han påpeker at det særlig innenfor helse- og omsorgstjenester er en kraftig underliggende kostnadsvekst.

Mandag legger Vedum fram regjeringens forslag til endringer i dette budsjettet i en såkalt tilleggsmelding til Stortinget. Da legges også flere detaljer om kommuneopplegget fram.