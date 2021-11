998 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.367 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 966, så trenden er stigende.

I Nordland er det fortsatt Lofoten som har det største smittetrykket. Vågan står på den siste oversikten fra Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), som også er offentliggjort av VG, med 153 koronasmittede i løpet av de siste 14 dagene. Vestvågøy står med 120. De to kommunene i Lofoten hadde ingen nye tilfeller rapportert inn i løpet av søndag. Da var det Sortland med åtte nye tilfeller, Alstahaug med 3, Narvik med to og Hadsel med et tilfelle som sto for Nordlands 14 nye tilfeller.

De to nye tilfellene fra Narvik gjør at Narvik er nummer tre på lista med flest smittede i Nordland siste 14 dager, med totalt 92 smittede. Det er 687 personer som ifølge oversikten har blitt registrert smittet i Nordland siste 14 dagene.

Fredag var 173 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to flere enn dagen før. Sykehusene oppdaterer ikke innleggelsestallene i helgene. Men Nordlandssykehuset kom søndag med en oppdatering på sine nettsider. Den viser at det er ni personer som er innlagt ved sykehusets avdelinger. Tre er innlagt i Bodø og seks i Lofoten. Ingen er innlagte ved avdelingen på Stokmarknes.

42 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 18 på respirator. Det er to flere på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt natt til mandag var det utført 8,1 million koronatester her i landet siden februar i fjor.

I alt har 216.855 personer testet positivt.

Til nå har 4.212.219 personer fått første dose av koronavaksinen, og 3.756.831 personer har fått andre dose.

Til sammen er 922 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

58,8 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 22 dødsfall i Norge.

(©NTB)