Antall koronasmittede i Sortland øker

Nyheter

Det var i alt 14 nye smittetilfeller av korona/covid-19 om ble rapportert inn til Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) i løpet av søndag fra kommuner i Nordland. Tallene er også presentert av VG.

Av dem kom åtte fra Sortland og et tilfelle fra Hadsel. De sterkt utsatte kommunene Vågan og Vestvågøy i Lofoten hadde ingen nye tilfeller som ble rapportert inn.

Med de åtte nye tilfellene er det i løpet av de siste 14 dagene meldt inn 47 nye smittetilfeller i Sortland kommune. Det gjør kommunen til en av Nordlands-kommunene som for tiden har sterkest smittettrykk, en såkalt rød kommune. Også Hadsel er merket med rødt etter at de søndag meldte om et nytt tilfelle, de til tross for at kommunen har langt færre registrerte tilfeller de siste 14 dagene enn Sortland. Hadsel har 16 smittetilfeller de siste 14 dagene.

Totalt har det de siste 14 dagene blitt meldt om 110 smittetilfeller av korona/covid-19 i Vesterålen. I tillegg til tilfellene i Sortland og Hadsel, står Øksnes med 20 tilfeller fra de siste 14 dagene, Andøy står med 19, Bø med fem og Lødingen med tre tilfeller.