Lavere omsetning, men høyere resultat

Nyheter

Regnskapstallene viser at omsetningen ble redusert fra 14,3 millioner kroner i 2019 til 9,7 millioner i fjor. Med finanskostnader og skattekostnaden kom årsresultatet på 1,09 millioner kroner i 2020. Året før hadde selskapet et underskudd på drøyt en halv million kroner. Noe av årsaken til forbedret resultat i 2020 er at lønnskostnadene ble kraftig redusert.